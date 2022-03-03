عاجل.. بايدن يعلن فرض حظر سفر على 50 من رجال الأعمال الروس

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أعلن بايدن فرض حظر سفر على أكثر من 50 من رجال الأعمال الروس. وأوضح بايدن أن حملة العقوبات على روسيا غير مسبوقة فى التاريخ، مضيفا "وسنعمل على التأكد من معاقبة المقربين من بوتين".

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