عاجل.. ماكرون يعلن ترشحه لولاية ثانية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، سيعلن المجلس الدستورى خلال أيام القائمة الرسمية للمرشحين الذين سيخوضون غمار هذه الانتخابات، على أن تبدأ الحملة الانتخابية الرسمية فى 28 من الشهر الجارى. وكان ماكرون قد ربط إعلان ترشحه رسميا بشرطين هما تخطى "ذروة وباء" فيروس كورونا وطى صفحة "وضع دولى محفوف بمخاطر كبرى".

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