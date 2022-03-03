عاجل.. أوامر عليا فى كوريا الشمالية بالاستعداد للحرب 

جدة - نرمين السيد - طالب الحزب الحاكم فى كوريا الشمالية جميع المسؤولين، بالاستعداد للتعبئة وحتى للحرب، عقب تدهور العلاقات بين روسيا والدول الغربية على خلفية عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.





ونقلت إذاعة "آسيا الحرة" عن مسؤولين حكوميين فى بيونج يانج، قولهم إن السلطات الكورية الشمالية انتظرت أياما لتخبر المواطنين بشأن العملية العسكرية فى أوكرانيا، التى تهدف إلى نزع سلاح كييف ودرء تهديداتها.

وقال المسؤولون إن السلطات أخبرت أعضاء حزب "العمال" الكورى الحاكم فقط فى البداية، خلال اجتماعات خاصة، ثم نشرت المعلومات لاحقا عبر الأعضاء الذين عادة يكونون من العسكريين والشخصيات البارزة.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا انطلقت فى الرابع والعشرين من فبراير، لكن بيونج يانج لم تخبر أعضاء الحزب إلا بعد يومين، وقال أحد المسؤولين أنه فى السابع والعشرين من الشهر الماضى أخبرت كل لجنة حزبية إقليمية الأعضاء.

وأوضح أن اللجان أخبرت الأعضاء بأن "حليفنا القوى، روسيا، فى حالة حرب"، مضيفا: "العلاقات الدولية متوترة مع روسيا التى فى حالة حرب، لذلك طالب الحزب بأن يكون الجميع جاهزين للتعبئة فى جميع الأوقات".

لم يفاجأ أعضاء الحزب، لكنهم ما زالوا يتساءلون عن سبب إبقاء السلطات على سرية الأخبار. وقال المصدر: "أعضاء الحزب، بالطبع يعرفون من معارفهم الصينيين أن الحرب بدأت، لكنهم كانوا مهتمين أكثر بما دفع روسيا للعملية".

بعد نقل الخبر إلى أعضاء الحزب فى مقاطعة هامجيونج الشمالية الشرقية، بدأ ينتشر بسرعة بين الجمهور، حسبما قال أحد السكان لإذاعة "آسيا الحرة".

وذكر مسؤول آخر للإذاعة: "لم يصرحوا فقط بأن روسيا فى حالة حرب، بل أمرونا أيضا أن نكون مستعدين للدخول فى حرب على الفور تحت أى ظرف من الظروف".