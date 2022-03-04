الأكبر في أوروبا.. القتال يقترب من محطة نووية أوكرانية

قال رئيس بلدية إنرجودار الأوكرانية، إن رتلا من القوات الروسية اتجه في ساعة متأخرة من مساء الخميس، صوب محطة زابوريجيا للطاقة النووية القريبة، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وكانت السلطات الأوكرانية ذكرت في وقت سابق، أن القوات الروسية تكثف جهودها للاستيلاء على المحطة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، وأنها دخلت إنرجودار بالدبابات.

وقال رئيس البلدية دميترو أورلوف، في منشور على الإنترنت: "يمكن سماع طلقات مدوية في البلدة".

واستولت روسيا بالفعل على محطة تشرنوبيل على بعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة الأوكرانية كييف.