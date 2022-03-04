رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يحاول تدمير بلادنا.. سقطت الأقنعة

جدة - نرمين السيد - ونقل الموقع الرسمى لجهاز الاستخبارات الروسى عن ناريشكين قوله: "إن الغرب لا يحاول فقط إحاطة روسيا بالستار الحديدى الجديد، بل يحاول تدمير دولتنا وإلغائها، لقد سقطت الأقنعة".

وأكد ناريشكين أن الوضع المحايد لأوكرانيا يمثل أهمية بالغة بالنسبة لروسيا، قائلا "أن هذا الوضع المحايد هو الحد الأدنى، الذى تحتاجه بلادنا لصد الهجمات من الغرب".

وأشار إلى أن الصراع الحالى فى أوكرانيا يعتبر مناسبة جيدة لإجراء مراجعة شاملة للأنظمة والالتزامات القانونية الدولية لتطوير أساليب جديدة بشكل أساسى للعلاقات مع الغرب ومع العالم بأسره، موضحا أن الحرب فى فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتى لم تتوقف منذ 30 عاما ولدى روسيا حاليا فرصة حقيقية لوضع حد لذلك.

وفى سياق آخر، أعربت لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة -فى بيان اليوم الخميس فى جنيف - عن أسفها لأن وفد الاتحاد الروسى لم يتمكن من السفر الى جنيف للمشاركة فى الاستعراض القطرى للجنة والذى كان من المقرر عقده اليوم وغدا.

وقالت اللجنة الأممية إنها كان من المقرر أن تجتمع مع الوفد الروسى فى دورتها الحالية لبحث كيفية تنفيذ الدولة الطرف للعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث توقعت مناقشة قائمة من القضايا مع فريق من 30 مندوبا روسيا فى حوار عام.

وأشارت إلى أن إغلاق السلطات السويسرية للمجال الجوى لجميع الرحلات الجوية من روسيا وجميع الطائرات التى تحمل علامات روسية بأثر فورى ضمن العقوبات التى تبنتها سويسرا بسبب استمرار الهجوم العسكرى الروسى على أوكرانيا كان وراء عدم تمكن الوفد الروسى من الحضور.

واعربت اللجنة فى البيان عن قلقها البالغ إزاء الهجوم العسكرى المستمر على أوكرانيا من جانب الاتحاد الروسى واعتبرته انتهاكا للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بما فى ذلك حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها.

وحثت اللجنة روسيا على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للامتثال لالتزاماتها؛ ولا سيما الحق فى الحياة، مشيرة إلى أنه الحق الأسمى الذى لا يجوز الانتقاص منه حتى فى حالات النزاع المسلح.

وقالت اللجنة إنها تتوقع أن تمثل روسيا أمامها للمراجعة فى الجلسة المقبلة فى يوليو 2022.