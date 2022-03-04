نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب الذهب البنك الأهلي السعودي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب الذهب البنك الأهلي السعودي من أبرز طرق الاستثمار التي وفرها البنك لعملائه، من الراغبين في الاستثمار بالذهب، هذا والذهب من أفضل أنواع الاستثمارات التي لا يتعرض أصحابها للخسارة، فهي من أبرز الملاذات الآمنة، وكان خبراء الذهب قد كشفوا أن الذهب يتم اعتباره الملاذ الآمن لجميع المستثمرين إذا ما واجهت السوق أي مشكلات أو اضطرابات، كما أن الذهب يسجل ارتفاعات كبيرة وقفزات بالأسعار، ولا يعود مطلقًا لنقطة البداية، ولكن مهما كان مقدار التراجع في أسعاره، لا يخسر جميع مكاسبه كما يعتقد البعض، والبنك الأهلي التجاري على الجانب الآخر، من أكبر البنوك بالمملكة، والتي تتيح لعملائها العديد من الخدمات المصرفية والاستثمارية أبرزها خدمة الاستثمار في الذهب.

فتح حساب الذهب البنك الأهلي السعودي

ينفرد البنك الأهلي السعودي بخلاف غيره من البنوك الأخرى، بخدمة الاستثمار في الذهب وفتح حساب ادخار لمختلف العملاء، وهذه الخدمة متوفرة من البنك للأفراد، وتحمل بداخلها العديد من المزايا للعملاء المتقدمين للاستفادة منها أبرزها كما عددها البنك:

الدخول إلى رابط موقع البنك الأهلي السعودي .

. الخدمة مقدمة من البنك بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

يتيح البنك لعملائه إمكانية فتح حساب بكل سهولة.

الأسعار التي يطرح البنك بها الذهب تعتبر تنافسية.

البنك يتيح التعامل في تلك الحسابات بعملة جرام الذهب.

يمكن التعامل على الحساب والوصول لمختلف الخدمات المتاحة من خلال الأهلي موبايل والأهلي أونلاين بما يسهل على العملاء الاستفادة من هذا الاستثمار.

خدمات البيع والشراء

يقوم البنك بتقديم خدمات البيع والشراء لتلك الحسابات، خلال ساعات العمل اليومية، المستمرة على مدار الأسبوع من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، وذلك بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءًا، مع الأخذ في الاعتبار أن الحد الأدنى للصفقات 10 جرام من الذهب، وتتم الصفقات من خلال مضاعفات الرقم 10.

رسوم التخزين

وبالنسبة للرسوم التي يتقاضاها المصرف على خدمة تخزين الذهب، فقد أوضح البنك أن الرسوم يتم سدادها بشكل شهري، وهي تعادل متوسط الرصد الشهري

x 0.0125 ريال سعودي

أو 12.50 (أيهما أعلى)

بينما يتم تحصيل رسوم نقل للذهب من الخزينة الرئيسية لباقي الفروع، بقيمة 250 ريال للسبيكة الواحدة.