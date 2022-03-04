موعد نتائج الأهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443 الآن

الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 ، المقدم الآن من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية. يبحث الكثيرون الآن عن آخر أخبار النظام المطور الجديد، والذي صرحت الوزارة أنه سيكون مختلف كليا عن النظام القديم. من حيث الشروط ومعايير القبول والأشخاص المخول لهم الحصول على معاش الضمان. وأيضا قيمة المعاش الشهري الذي حددته الوزارة والمعايير الخاصة به لكل فرد.ومن جديد يقوم الأفراد المعنيون بالمملكة بالتقديم عبر منصة الدعم الاجتماعي ، وتسجيل البيانات المطلوبة. من أجل الحصول على معاش الضمان المطور الجديد . مع التأكيد على أنه لا يوجد نقل لتلقائي للأفراد من النظام القديم للنظام الجديد.

شروط استحقاق الضمان المطور الجديد 1443

يستفيد من معاش الضمان المطور الجديد ، كل مستحق سعودي مقيم إقامة كاملة في المملكة العربية السعودية. ويستثنى من شرط الجنسية الفئات التالية.

زوجة السعودي ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين . مع شرط إقامة المرأة وأبنائها إقامة دائمة بالمملكة مع توفير إقامة سارية المفعول. أبناء الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي . على أن تكون إقامتهم إقامة دائمة في المملكة مع توفير إقامة سارية المفعول. وإثبات زواج المرأة بمستند رسمي. الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام. على أن تكون بطاقة التنقل سارية المفعول.

موعد نتائج الأهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443

يتساءل الكثيرون عن نتائج الأهلية الخاصة بالمعاش المطور الجديد 1443 . وذلك لكافة المسجلين الجدد والقدام اللذين قاموا بالتسجيل في الضمان الجديد.حيث قدم البعض تغريدات عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتويتر.للتساؤل عن نتائج الأهلية الخاصة بالمستفيدين . وقد أجابت الوزارة أنه بالفعل صدرت الدفعة الأولى من معاش الضمان المطور الجديد. وذلك بيوم 20 يناير الماضي.

ومن ثم صدرت نتائج الأهلية الخاصة بالمتقدمين وصدرت الدفعة الثانية بالثالث والعشرون من نوفمبر الماضي. وستصدر نتائج أهلية المتقدمين الجدد قبل صدور الدفعة الثالثة بشهر مارس. وقد أكد الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية أنه التحقق من أهلية المستفيد يتم بشكل شهري. وتصدر نتائج الأهلية شهريا قبل صدور الدفعة الجديدة . ويتم صرف الدفعة بناء على أستيفاء معايير الاستحقاق الخاصة بالضمان.