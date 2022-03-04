رابط تسجيل العاطلين labour.gov.ly وذلك للخريجين من الجنسين في ليبيا مقدمة من وزارة العمل والتأهيل والتي تقوم بفتح باب التسجيل للحصول على راتب شهري لغير القادرين على العمل، من القادرين عليه أو من المعاقين، في جميع المناطق الشرقية والغربية والمنطقة الوسطى وكذلك المنطقة الجنوبية، للحصول على راتب شهري يعينهم على الحصول على فرصة توظيفية جديدة.

رابط تسجيل العاطلين labour.gov.ly منحة شهرية للباحثين عن العمل من الخريجين ليبيا

يقوم السيد الوزير العابد القائم بأعمال وزارة العمل والتأهيل في الحكومة الليبية المنتهية بتقديم الخدمات للشباب في ليبيا، حيث قام بدراسة أعداد الباحثين عن العمل والعاطلين في ليبيا لبحث تقديم الخدمات لهم وكذلك توفير الخدمة المناسبة لهم لتجاوز العديد من العقبات الاقتصادية الموجودة على الأرض نتيجة الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة.

خدمات وزارة العمل والتأهيل

قامت الوزارة بحصر أعداد العاطلين والباحثين عن العمل من الخريجين في ليبيا والذين بلغت أعدادهم 244.977، من بينهم 528 من المعاقين من ابناء الوطن، بنسب أكبر من الإناث الباحثين عن فرص وظيفية عن الذكور وأعلنت تقديم منحة للعاطلين عن العمل، وتبحث الوزارة التالي:

حصر أعداد الخريجين في الدولة الليبية.

أن يتم حصر لأعداد جميع العاطلين وبيان النسب في العام الحالي مقارنة بالأعوام الماضية.

بحث سبل حل المشاكل الوظيفية بتفعيل العديد من الاتفاقيات مع جهات العمل.

تفعيل اتفاقيات تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل المنتهية بتوفير فرص جديدة.

توفير راتب شهري مناسب لحين الحصول على العمل المناسب للجنسين.

كيفية التسجيل إلكتروني لطلب منحة العاطلين في بمركز المعلومات والتوثيق