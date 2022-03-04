السويد تعتزم استدعاء مسؤولين روس بسبب انتهاك طائرات مقاتلة مجالها الجوى

جدة - نرمين السيد -

ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية عن السلطات السويدية قولها إن 4 طائرات روسية حلقت لفترة وجيزة فوق المجال الجوى السويدى يوم الأربعاء الماضى شرقى جزيرة جوتلاند فى بحر البلطيق.

وأوضحت القوات المسلحة السويدية أن الطائرتين المعنيتين هما مقاتلتان من طراز "سوخوى 27" ومقاتلتان من طراز "إس يو 24" ، مضيفة الجيش السويدى لديه "سيطرة كاملة" على الموقف.

ويأتى ذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات بين حلف شمال الأطلنطى "الناتو" وروسيا الاتحاد إثر هجوم الأخيرة لأوكرانيا.