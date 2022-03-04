راتب شهري للعاطلين labour.gov.ly رابط تسجيل منحة الباحثين عن العمل في الدولة الليبية من خريجي الجامعات والمدارس المهنية وجميع المؤهلات، بأصحاب الخيرة وبدون، للحصول على راتب شهري مؤقت لتخطي الفترة الحالية من العطالة لحين إعادة تفعيل برامج العمل والتدريب المنتهية بالتوظيف في كافة المناطق الليبية.

راتب شهري للعاطلين labour.gov.ly رابط تسجيل منحة الباحثين عن العمل 244 ألف مواطن

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المؤقتة عبر مركز المعلومات والتوثيق بعدد من القرارات في الفترات الأخيرة، حيث قامت الحكومة الليبية المنتهية بالعديد من النشاطات في السنوات الأخيرة، حيث قامت بتقديم منح الزواج لتشجيع الزواج لغير القادرين كما تم تقديم المنح السكنية للراغبين في الحصول على سكن من الشباب، وبدأ بحث توفير فرص التوظيف المناسبة للشباب والذي بدأت بتوفير رواتب ومنح شهرية للعاطلين لحين بحث وظائف مناسبة لهم.

مركز المعلومات والتوثيق بالحكومة الليبية

أعلن السيد العابد وزارة وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المؤقتة عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للشباب الباحثين عن العمل لتوفير فرصة للحصول على راتب شهري مؤقت لهم، كما جاء في مركز المعلومات والتوثيق، لحين بحث المؤهلات المقدمة وألية توفير الفرص المناسبة لها في كافة المجالات، حيث تسعى الوزارة لتفعيل العديد من الاتفاقيات المبرمة معها ومع الوزارات السابقة مع جهات التوظيف لتشغيل أعداد الشباب العاطلين والذين يبلغ عددهم أكثر من 244 ألف خريج.

خطوات التسجيل إلكتروني في بمركز المعلومات والتوثيق للحصول على منحة الباحثين عن العمل