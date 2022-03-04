نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الإسكان توفر الكثير من الخدمات عبر الموقع الرسمي لها توفيرًا للوقت والجهد، مما دفع الكثيرين للبحث عن رابط الاستعلام عن سكني رغبةً في التعرف على كافة التفاصيل التي تخص تلك الدعم، فهي مبادرة من قبل المملكة لتوفير سكن للأشخاص الذين تتوافر لديهم الشروط المُحددة من قبل الوزارة، واليوم سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص الدعم السكني.

رابط الاستعلام عن سكني

وزارة الإسكان وفرت رابط رسمي لها للاستعلام من خلاله عن الدعم السكني بالمملكة بكل سهولة ويُسر ودون الحاجة للذهاب إلى المصلحة المختصة بذلك الأمر، كما يُمكنك من خلاله التعرف على الشروط والأوراق المطلوبة وجميع الأخبار التي تخص سكني.

خطوات الاستعلام عن الإسكان برقم السجل المدني

يُمكنك الاستعلام عن الإسكان بواسطة رقم السجل المدني عن طريق اتباع الخطوات التالية، حيث تُعد تلك الخدمة من ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقوم بتوفيرها وزارة الإسكان بالمملكة لكافة مواطنيها، وجاءت الخطوات على النحو التالي:

الذهاب مباشرة إلى رابط منصة سكني الرسمي.

سجل دخول عبر البوابة الرسمية للنفاذ الموحد ثم أنقر على الخدمات العامة.

حدد الخدمة الخاصة بالاستعلام وسوف يتم نقلك إلى الصفحة الخاصة لإضافة البيانات.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

الضغط على خانة استعلم وسوف تظهر لك كافة المعلومات المطلوبة.

الاستعلام عن الإسكان برقم الهوية

لكي تتمكن أيضًا من الاستعلام عن الدعم عن طريق رقم الهوية لابد من اتباع الآتي:

الذهاب مباشرة إلى رابط موقع وزارة الإسكان.

الاتجاه إلى خانة الخدمات ثم أنقر على خانة سكني.

سجل دخول ثم حدد خيار الخدمات العامة صم أضغط على استعلام.

قم بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

أدخل رقم الهوية ثم أنقر على استعلام وسوف تظهر لك التفاصيل التي تود معرفتها.

طرق التواصل مع برنامج سكني

يُمكنك التواصل مع سكني بعدة طرق وفرتها وزارة الإسكان لكافة مواطنين المملكة المستفيدين من تلك الدعم، وجاءت تلك الطرق على النحو التالي: