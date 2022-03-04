منصة سلفة الالكترونية وفي خلال بضع دقائق تستطيع الحصول على 5000 ريال سعودي بدون تحويل راتب اعرف كيفية التسجيل

منصة سلفة الالكترونية وماتفعله لكافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية . اسهل سلفة واسرع سلفة يمكنك لكل متقدم الحصول عليها في دقائق متعددة . فإنه يمكن لأي مواطن متقدم على تلك السلفة الحصول على 5000 ريال سعودي بدون أي تعقيدات أو موانع وكذلك بدون تحويل راتب . وجاءت منصة سلفة الالكترونية في ظروف صعبة تحدث بها المملكة العربية السعودية وباء كورونا الذي اصاب العالم واضر باقتصاده والذي أجبر أيضا المواطنين على الالتزام بالمنازل والبيوت حفاظا على حياتهم الشخصية واسر منازلهم وقد جاءت لسد كافة الاحتياجات الشخصية للمواطنين الذين أضر بهم هذا الوباء

شروط الحصول على سلفة 5000 ريال من منصة سلفة

اولا / يجب أن تكون سعودي الجنسية أي بمعني أدق أن هذه السلفة لا تمنح إلا لحامل الجنسية السعودية فقط .

ثانيا / أن كان عمر المتقدم على تلك السلفة يتراوح عمره مابين 15 عاما وحتى 60 عاما .

ثالثا / كمان أنه يجب أن يكونوا من العاملين بإحدى القطاعات العام والخاص

رابعا / يجب أن يكون دخله الشهري حد ادني 4000ريال سعودي .

كيفية التسجيل والحصول على سلفتك من سلفة

الدخول مباشرة على موقع منصة سلفة الالكتروني . قم بالدخول على كلمة تسجيل الدخول وقم بالنقر عليها . بعد ذلك اضغط على تبويب طلب تمويل . ومن ثم قم بالدخول على تمويل شخصي والذي منه يمكن لأي متقدم الدخول وكتابة السلفة التي يريدها وفي نفس الوقت طريفة السداد التي تناسبك وتلك هي ميزة منصة سلفة الالكترونية . وإذا لم تستطع تسجيل الدخول والحصول على مالك تابع خدمة العملاء وعليها الرد اولا باول .

ميزة الحصول على سلفة من منصة سلفة الالكترونية

اولا / هي تتبع الأحكام الشريعة الإسلامية وتتفق مع كافة أحكامها .

ثانيا / يمكنك الحصول على سلفتك في غضون 15 دقيقة فقط .

ثالثا / تتميز سلفة عن غيرها أن المتقدم على الحصول على السلفة يمكنه اختيار مبلغ السلفة التي يريده وكذلك طريقة السداد التي تناسب المتقدم .

ومن خلال موقعنا موقع ثقفني نتمني من الله عز وجل ان نكون قد وفقنا في عرض منصة سلفة الالكترونية بشكل صحيح تلائم القارئ لكم منا دوام لانجاح والتوفيق .