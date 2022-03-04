معارك عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية عند محطة زابوريجيا النووية

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الأوكرانى، إنه إذا انفجرت محطة زابوريجيا النووية فسيكون الانفجار أكبر بعشرات المرات من تشيرنوبيل.

ودعا وزير الخارجية الأوكرانى، الروس إلى وقف إطلاق النار على المحطة النووية.

ويذكر أن محطة زابوريجيا هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

من ناحيته، قال وزير الطاقة الأوكرانى، إن رجال الإطفاء عاجزون عن إطفاء النيران في زابوريجيا بسبب إطلاق النار

وكانت قد أفادت فضائية إكسترا نيوز، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن هناك اندلاع حريق جراء قصف على محطة زابوريجيا النووية

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها دمرت حوالى 20 مركبة عسكرية تابعة للجيش الروسى بالقرب من قاعدة "هوستوميل" الجوية .

وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى أظهرت جنودًا أوكرانيين يسيرون بجوار مركبات مدمرة ومحترقة تحمل علامة "V" التى تشير إلى أنهم كانوا من بين القوات الروسية التى جاءت من بيلاروسيا.