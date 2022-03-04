طريقة عمل البسكويت المقرمش بدون بيض بخطوات سهلة وبسيطة

البسكويت بدون بيض من أفضل المخبوزات التي يتناولها البعض بكثرة، لأنه خفيف وهش للغاية ورائحته رائعة، ويمكن تحضيره بأنواع مختلفة من الدقيق، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل البسكويت بدون بيض.

طريقة عمل البسكويت بدون بيض

المقادير

٢ كوب كبير دقيق منخول.

١/٢ كأس كبير من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا السائلة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

١/٢ كأس كبير زيت ذرة.

كأس صغير من عصير البرتقال.

طريقة التحضير

امزجي عصير البرتقال مع مقدار السكر جيدا، حتى يذوب السكر. ضيفي زيت الذرة، ومقدار الدقيق، والبيكنج باودر، والفانيلا إلى خليط عصير البرتقال، ثم امزجي المكونات، حتى يتكون خليط متماسك مثل العجينة. احضري وعاء متوسط الحجم وضعي به العجينة، ثم قومي بتغطيتها، ثم اتركيها لمدة ساعة، ثم قومي بتشكيل العجينة إلى عدة مربعات صغيرة. وزعي عجينة البسكويت في قالب حراري، ثم ضعيها في الفرن، ثم اتركيها لمدة ٢٥ دقيقة حتى ينضج البسكويت، ويصبح البسكويت بدون بيض جاهز للتقديم.

طريقة عمل البسكويت المالح بدون بيض

المقادير

نصف كأس كبير طحين أسمر.

١٠٠جرام شوفان ناعم.

٤ ملاعق بذور كتان ناعمة.

٨ ملاعق صغيرة سمسم محمص.

ملعقتان صغيرتان من الشطة المجففة.

نصف ملعقة كبيرة ملح بحري غير ناعم.

كأس كبير ماء مثلج.

ثلاث ملاعق صغيرة زيت ذرة.

طريقة التحضير

اسكبي بذور الكتان في وعاء متوسط الحجم، ثم ضيفي إليه زيت الذرة، والشوفان، والطحين، والشطة، والملح، والماء وامزجيهم مع بعضهم البعض حتى يصبح الخليط متماسك. قومي بفرد عجينة البسكويت إلى عدة أشكال حسب الرغبة، بواسطة القطاعة، ثم زيني عجينة البسكويت بالسمسم، ثم رصيه في صينية. ضعي الصينية في فرن تم تسخينه من قبل، ثم اتركيها لمدة ثلث ساعة، حتى ينضج البسكويت، ويصبح البسكويت المملح بدون بيض جاهز للتناول.

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المقادير