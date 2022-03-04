عاجل.. فرق الإطفاء الأوكرانية تنجح فى وقف تمدد حريق محطة زابوريجيا النووية

جدة - نرمين السيد - وقال مراسل إكسترا نيوز فى واشنطن نقلا عن البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكى بايدن يجرى محادثات هاتفية مع نظيره الأوكرانى زيلنسكى بعد لحريق الذى اشتعل فى محطة زابوريجيا النووية.

من ناحيتها، قالت وسائل إعلام أوكرانية، إن هناك معارك عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية عند محطة زابوريجيا النووية.

وقال وزير الخارجية الأوكرانى، إنه إذا انفجرت محطة زابوريجيا النووية فسيكون الانفجار أكبر بعشرات المرات من تشيرنوبيل.

ودعا وزير الخارجية الأوكرانى، الروس إلى وقف إطلاق النار على المحطة النووية.

وقال وزير الطاقة الأوكرانى، إن رجال الإطفاء عاجزون عن إطفاء النيران فى زابوريجيا بسبب إطلاق النار

وكانت قد أفادت فضائية إكسترا نيوز، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن هناك اندلاع حريق جراء قصف على محطة زابوريجيا النووية