عاجل.. زحام شديد بمحطة قطارات خاركيف

جدة - نرمين السيد - رصدت الكاميرات زحام شديدًا بمحطة قطارات خاركيف فى شرق أوكرانيا، اليوم الجمعة، بعدما شهدت المدينة قصفًا روسيًا مكثفًا خلال الساعات الماضية، حسبما جاء فى مقطع فيديو بثته قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية منذ قليل.





وشهدت خاركيف، ثانى أكبر مدن أوكرانيا، قصفًا روسيًا مكثفًا خلال الساعات الماضية، واحتشد الأوكرانيون فى محطات القطارات استعدادًا لمغادرة المدينة التى تقع فى شرق أوكرانيا، مع اقتراب القوات الروسية من السيطرة على المدينة.

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