عاجل- تحرك أوكرانى كندى بشأن حريق محطة زابوريجيا النووية

وأفادت الحكومة الكندية فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى، وفق ما أوردته صحيفة جلوب آند ميل الكندية اليوم الجمعة، بأن زيلينسكى أعرب عن قلقه العميق بشأن العواقب المدمرة المحتملة على صحة وسلامة الأوكرانيين وجميع الأوروبيين إذا لم يتم التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار بالقرب من محطة الطاقة النووية.
ودعا ترودو، روسيا إلى الوقف الفورى لجميع الأعمال العدائية فى المنطقة وتعهد بمواصلة العمل مع الشركاء والحلفاء.
وكانت هيئة الطوارئ الأوكرانية قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم أن حريقا اندلع عند محطة زابوريجيا للطاقة النووية فى مبنى للتدريب، مؤكدة أن النيران اندلعت خارج محيط المحطة، وأنه تمت السيطرة على الحريق.
وأعلنت الوكالة الدولية، أن أوكرانيا أكدت عدم تضرر أى معدات أساسية فى محطة زابوريجيا، ولم ترصد تغيرا فى مستوى الإشعاعات.
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