اتصالات أوكرانية - أمريكية عاجلة بشأن الوضع فى محطة زابوريجيا النووية

وقال جالوشينكو بحسب بيان صدر عن وزارة الطاقة الأوكرانية أوردته قناة (سى إن إن) الأمريكية اليوم الجمعة، إن "العدو غير معنى بالأمن النووى والإشعاعى"، مضيفا أن روسيا "لا تبالى بأرواح الأوكرانيين والأوروبيين وأرواح مواطنيها أنفسهم" على حد تعبيره.
وأضاف قائلا "نحاول إيصال هذه الرسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدة أيام الآن. طالبنا بتدخل هذه المنظمة الدولية واتخاذ قرارات صارمة بشأن المعتدى لكنهم لم يصلوا بعد".
وأوضح أنه "لذلك نطالب ليس فقط بتقييم مهنى لما يحدث، بل نطالب أيضا بتدخل حقيقى، لاتخاذ أقسى تدابير بما فى ذلك الناتو والدول التى تمتلك أسلحة نووية".
يشار إلى أن حريقا اندلع فى محطة "زابوريجيا" النووية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وقد تم إخماده دون أن يسفر عن وقوع ضحايا؛ وفقا لما أعلنته خدمات الطوارئ الأوكرانية.
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