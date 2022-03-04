عاجل- أول إجراء من روسيا بشأن نشر الأخبار الكاذبة عن الجيش

جدة - نرمين السيد - أقر مجلس الدوما الروسى، اليوم الجمعة، مشروع قانون لمحاسبة المتهمين بنشر أخبار كاذبة عن القوات الروسية المسلحة، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





ويأتى القرار الروسى على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية الجارية حاليًا، وكان الوفدان الروسى والأوكرانى أعلنا خلال المفاوضات بينهما، التوصل إلى تفاهم بشأن إقامة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين ووقف مؤقت لإطلاق النار فيها.

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