عاجل- أول رد روسى على تصريحات سيناتور أمريكى بشأن اغتيال بوتين

جدة - نرمين السيد - طالبت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة اليوم الجمعة السلطات الأمريكية بشرح وإدانة بيان السيناتور الجمهورى ليندسى جراهام، الذى دعا إلى اغتيال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.





وذكرت السفارة، فى بيان نشرته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعى، ونقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية فى نشرتها الانجليزية: "نطالب بتفسيرات رسمية وإدانة شديدة اللهجة للتصريحات الإجرامية لهذا الأمريكى"، واصفة التصريحات بأنها مرفوضة ومشينة. وكان جراهام كتب، على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى يوم أمس الخميس، أن "الطريقة الوحيدة التى ينتهى بها الأمر هى أن يقوم شخص ما فى روسيا بإخراج هذا الرجل"، فى إشارة إلى الرئيس "بوتين"، مضيفا أن هذا الشخص سيقدم لروسيا والعالم بأسرة خدمة رائعة، وتساءل السيناتور عما إذا كان هناك "بروتوس فى روسيا" أو "كولونيل أكثر نجاحا فى الجيش الروسى" ليقوم بهذا الأمر. وأشارت السفارة الروسية، فى بيانها، إلى "المستوى المرتفع للغاية من الخوف من روسيا وكراهيتها داخل الولايات المتحدة"، وقالت انه "من المستحيل تصديق أن عضوا فى مجلس الشيوخ لدولة تتفاخر بقيمها الأخلاقية باعتبارها "نجمة مرشدة" للبشرية جمعاء يعتبر أن الإرهاب يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق أهداف واشنطن على الساحة الدولية"!

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