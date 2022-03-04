أوكرانيا: لا تسرب إشعاعى رصد من محطة زابوريجيا النووية

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة الناظمة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أنه لم يتم رصد أى تسرب إشعاعى من محطة زابوريجيا النووية فى أوكرانيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز"، منذ قليل.





وكانت القوات الروسية أكدت أنها دخلت بالفعل إلى منطقة منشأة زابوريجيا النووية الأوكرانية، اليوم الجمعة، وسط مخاوف وتحذيرات أوروبية من الانفجارات التى ضربت المحطة أمس الخميس.

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