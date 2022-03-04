الدفاع البريطانية: مدينة ماريوبول الأوكرانية مازالت تخضع لسيطرة كييف

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الدفاع البريطانية - فى تغريدة عبر موقع (تويتر) أوردتها قناة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم الجمعة - بأن مدينة "ماريوبول" لاتزال تحت السيطرة الأوكرانية، ولكن من المحتمل أنه تم تطويقها من قبل القوات الروسية، مشيرة إلى أن البنية التحتية للمدينة تعرضت لضربات روسية مكثفة.

وفى سياق منفصل، أكدت الوزارة أن مستويات الإشعاع "لاتزال ضمن الحدود العادية" فى محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا والتى شب بها حريق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

جدير بالذكر أن مدينة "ماريوبول"، الواقعة فى جنوب أوكرانيا والتى بها الميناء الأوكرانى الرئيسى على بحر آزوف، تعد موقعا لهجمات مكثفة منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية يوم الخميس الماضى.

وتعتبر المدينة هدفا رئيسيا للقوات الروسية؛ حيث إن قطع أوكرانيا عن الوصول للميناء سيوجه على الأرجح ضربة قاصمة للاقتصاد.

كما أن السيطرة على المدينة، بالإضافة إلى مدينة "خيرسون" المطلة على البحر الأسود، سيوفر لروسيا ممرا بريا لشبه جزيرة القرم التى ضمتها موسكو فى عام 2014.