روسيا تسجل 89 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى روسيا اليوم الجمعة، وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: ارتفاع تراكمى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى إلى 354 ألفا و787 شخصا بعد تسجيل وفاة 776 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتابع المقر فى بيانه إن 160 ألفا و507 أشخاص تعافوا من الفيروس، ليرتفع إجمالى المتعافين منذ بدء الجائحة إلى 14 مليونا و263 ألفا و191 شخصا.