افتح محفظة الذهب من مصرف الراجحي بدون رسوم استثمر أموالك بالذهب

فتح محفظة الذهب من مصرف الراجحي، معظم الأشخاص يريدون شراء الذهب من بنك الراجحي، مما يجعلهم دائما يتساءلون ما هي شروط شراء الذهب، لكي يحصلوا على كل ما يريدونه، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال كيفية شراء الذهب من بنك الراجحي وشروط الشراء.

ما هي خدمة توفير الذهب الراجحي؟

يعتبر بنك الراجحي أشهر البنوك التي تقدم أروع الخدمات بالمملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه الخدمات ما يلي:

يقدم قروض إسلامية تتوافق مع أحكام الدين في إتخاذ القرض. يوفر لجميع سكان المملكة العربية إمكانية شراء الذهب بكل سهولة. يساعد على تسهيل عملية التجارة في سبائك الذهب، واستثمار أموالهم. يوفر البنك أجود وأروع أنواع الذهب عيار ٢٤ لجميع عملائه. يقدم خدمة شراء الذهب بدون رسوم للنقل لجميع عملائه. لا يفرض البنك أثناء عمليات الشراء والبيع أي ضريبة مضافة للذهب. يوفر الذهب لجميع عملائه بالسعر العالمي. يوفر صناديق خاصة بكل عميل، لكي يستطيع الحفاظ على السبائك الذهبية الخاصة بهم.

طريقة الحصول على سبائك الذهب:

ابحث عن الموقع الالكتروني الخاص بالذهب التابع لبنك الراجحي، بواسطة الهاتف، ثم اضغط على الرابط الخاص به. اضغط على الأيقونة المكتوب عليها خزينة، لكي تستطيعوا شراء الذهب. قم بتسجيل جميع بياناتك الشخصية المطلوبة بشكل صحيح. انتظر حتى ظهور الحساب الخاص بك، ثم اضغط على زر إرسال الطلب، لكي تأكد على بياناتك الشخصية. يلزم تعامل جميع العملاء مع مدراء العلاقات بشكل مباشر. اذهب إلى أقرب فرع لبنك الراجحي، لكي تقوم بتفعيل خدمة شراء الذهب، إذا لم تكن قد التشغيل لديك. اتصل على الرقم الخاص بخدمة شراء الذهب في بنك الراجحي وهو 920003344.

شروط شراء الذهب من بنك الراجحي:

هناك العديد من الشروط التي يجب الالتزام بها، لشراء الذهب بكل سهولة، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: