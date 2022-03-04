طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي الأردني وطلبات نموذج تغطية نفقات طبية من الديوان

طلب مساعدة مالية من الديوان الأردني هو طلب يتم تقديمه من قبل المواطنين الأردنيين فقط للحصول علي بعض المساعدات المالية التي يقدمها الديوان الملكي الهاشمي في الأردن، وتقوم الدولة بتوفير هذا الدعم إلي الشباب والأسر ذات الدخل المحدود لتوفر لهم حياه كريمة وتوفير الاحتياجات الأساسية للفرد والأسرة وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار ووجود أزمات اقتصادية تمر بها البلاد وجميع البلدان العربية بسبب تداعيات فيروس كورونا، وقد أشار الديوان الملكي الهاشمي الأردني إلي أن هناك بعض الشروط والضوابط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للحصول علي الدعم المالي، كما تم الإشارة إلي أن هناك بعض الخطوات البسيطة والسهلة التي يمكن للراغبين في التسجيل باتباعها للحصول علي المساعدة المالية ومن خلال المقال سوف نتعرف علي جميع التفاصيل الخاصة بطريقة التسجيل وشروط الحصول علي الدعم.

طلب مساعدة مالية من الديوان

من خلال المقال يكنك التعرف علي معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي، أما عن الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول علي المساعدات فهي كالتالي:

المتقدم أردني الجنسية فقط.

يجب شرح تفاصيل سبب طلب المساعدة المالية.

ارفاق المستندات المطلوبة.

توفير الأوراق التي تثبت الحالة الاجتماعية والصحية.

طريقة التسجيل في الديوان الملكي الهاشمي

الدخول الي الموقع الرسمي للديوان الملكي الهاشمي.

في المقدمة يتم إرسال تحية الي جلالة الملك عبد الله الثاني.

يتم صياغة الطلب وأسباب طلب المساعدة المالية وتوضيح جميع المشاكل التي يمر بها المتقدم للحصول علي المساعدة.

إرسال البيانات الصحيحة حتي لا يتم استثناء الطلب.

طلبات نموذج تغطية نفقات طبية

قد قام الديوان بوضع بعض الشروط والوثائق لتغطية نموذج النفقات الطبية وهي كالتالي: