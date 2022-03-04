متى افتتح اول فرع للبيك وسبب تسمية المطعم بهذا الاسم

تعتبر سلسلة مطاعم البيك من المطاعم المشهورة في المملكة العربية السعودية ولها فروع في عدد كبير من المدن في السعودية وهذا الأمر نتيجة ما تقدمه من وجبات الطعام اللذيذة التي تناسب كافة أفراد الأسرة ومعظمها يعتمد على الدجاج، وفيما يلي نذكر لك متى افتتح أول فرع من فروع البيك في السعودية وقصة نجاح فروع مطعم البيك.

متى افتتح اول فرع للبيك

اشتهرت مطاعم البيك في السعودية ويتعامل معها العديد من المواطنين وكذلك المقيمين في المملكة نظرا للمذاق الرائع الخاص بكافة الأطعمة التي يقدمها المطعم وأما عن تاريخ افتتاح أول مطعم من مطاعم البيك فكان كما يلي:

تم افتتاح أول فرع من فروع مطعم البيك عام 1974 داخل مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وقد لاحظ مؤسس البيك الأب شكور أبو غزالة أنه لا توجد مطاعم للوجبات السريعة بالمملكة في هذا الحين، ومن هنا فكر في افتتاح مطعم صغير بهدف الاستثمار.

فهذه الفكرة لم تكن انتشرت بشكل واسع في نطاق السعودية ولم يكن هناك العديد من المطاعم.

كان هذا المشروع استثمارًا لجميع المدخرات التي حصل عليها بجهده وعمله المستمر طوال سنين حياته.

وقد وقع المؤسس لأول فرع من مطعم البيك على اتفاقية مع إحدى الوكالات الحصرية وهي شركة بروست بفرنسا.

ساعدته هذه الشركة في الحصول على جميع البهارات والمعدات الخاصة بطرق قلي الدجاج، ويعتبر هو أول من أدخل مفهوم قلي الدجاج بطرق البروست.

بعد ذات اشتهرت تلك الطريقة في جميع أسواق المملكة العربية السعودية.

سبب تسمية مطعم البيك بهذا الاسم