طريقة سلف رصيد من سوا 2022.. وكيفية إلغائها

تقدم شركة Stc السعودية عروض مميزة للعملاء، ومن أهم هذه العروض التي توفرها الشركة خدمة سلف رصيد التي يمكنك من خلالها إجراء مكالمات محلية ودولية عند نفاذ رصيدك من خلال دقائق توفرها الشركة بمقابل مادي خمسة ونصف ريال سعودي يتم خصمها عند الشحن.

طريقة سلف رصيد من سوا 1443

أوضحت الشركة للعملاء كيفية تفعيل خدمة سلف رصيد من سوا للإستفادة من عروض الدقائق والميجابايت، وأعلنت أيضا عن طريقة سداد الرسوم فيما بعد وتتمثل الخطوات فيما يلي:-

لتنفيذ الخدمة يجب الدخول على الموقع الرسمي لشركة الإتصالات السعودية.

قم بتفعيل خدمة سلفني من سوا عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

بعد تنفيذ الخدمة سيصلك رسالة نصية على رقمك الشخصي بتحويل رصيد بمبلغ خمسة ريال ونصف، وسيتم خصمهم فيما بعد عند الشحن مرة أخرى.

إرسال رسالة نصية إلى رقم 902 ويكون محتوى الرسالة رقم 1055 الخاص بتفعيل خدمة سلف الرصيد.

ستصلك رسالة بإتمام الطلب ويصبح متاحا لك عشرة دقائق مكالمات ورسائل يمكنك تفعيلها تلقائيا عند نفاذ رصيدك أثناء إجراء مكالمة محلية أو دولية.

طريقة إلغاء خدمة سلفنى سوا

خدمة سلفني سوا من أهم عروض الإتصالات في المملكة إلا أنها تسبب إزعاج لبعض العملاء بسبب خصم الرصيد مباشرةً عند الشحن أو زيادة قيمة الرسوم عند إستهلاك العرض لذلك يلجأ العملاء إلى إلغاء الإشتراك في الخدمة، وذكرت الشركة خطوات إلغاء خدمة سلفنى سوا فيما يلي:-

إرسال رسالة نصية على رقم 900 مضمونها 1056 لإلغاء الاشتراك.

ستصلك رسالة بإلغاء هذه الخدمة من الشريحة الخاصة بك.

أهم مميزات خدمة سلفنى سوا

أصبحت خدمة سلفني سوا من أشهر خدمات الشركة السعودية للإتصالات وخاصة عند إتاحة المكالمات الدولية في عرض الدقائق بالإضافة إلى ذلك يمكنك التواصل بسهولة عبر وحدات الإنترنت الخاصة بالعرض، وتتمثل باقي مميزات خدمة سلفنى سوا فيما يلي:-