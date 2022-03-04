موافقة فورية 20 ألف ريال بدون كفيل وبلا رسوم بفترة سداد ميسرة 36 شهر

تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العديد من المزايا التمويلية من خلال التمويل الأصغر المتاح الآن للمواطنين السعوديين والمقيمين من الجنسيات الأخرى بالمملكة كذلك يصل مبلغ التمويل إلى 20 ألف ريال سعودي بدون طلب موافقة الكفيل الغارم وبدون أجور وكالة بموافقة فورية من الشركة بعد توفير كافة الضوابط والأحكام اللازمة للتمويل الأصغر لدى شركة اليسر التي كسبت ثقة الكثير من العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي بأقساط ميسرة شهرية بدون كفيل أو بدون رسوم إدارية لمدة ثلاثة سنوات لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

كافة شروط الحصول على التمويل الأصغر لدى شركة اليسر

تحتاج شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة توفير بعض الشروط والضوابط اللازمة لكي يتم الموافقة الفورية على العميل المتقدم لطلب التمويل الشخصي بأقساط ميسرة بدون الحاجة إلى كفيل أو بدون رسوم إدارية خلال عام 1443 هجريًا لذلك يحتاج الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين التعرف على كافة الشروط والضوابط المطلوبة كالتالي بالتفصيل:

لابد من توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 5000 ريال سعودي فأكثر من ذلك للموافقة على تمويل شركة اليسر.

يحتاج تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية توفير فترة عمل ثلاثة أشهر للسعودي والمقيم على الأقل عند طلب التمويل.

التمويل متاح لجميع السعوديين والمقيمين من عمر 20 سنه حتى 60 سنه بخلاف العسكرين حتى عمر التقاعد فقط لا غير.

كذلك التمويل الأصغر يصل إلى مبلغ تمويل 20 ألف ريال سعودي للسعودي بدون كفيل أو ضامن فقط أما المقيم يصل إلى 10 ألف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل.

لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل