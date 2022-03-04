عاجل.. الأمم المتحدة تحذر من الارتفاع الحاد فى الأسعار

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للتقارير، فقد سجلت الأسعار ارتفاعًا مخيفًا، اليوم الجمعة، بدءًا من النفط الخام إلى الألومنيوم والقمح، ليكون ذلك بمثابة أكبر ارتفاع أسبوعى لأسعار المواد الخام، منذ عام 1974، وأيام أزمة النفط.

وتسود تخوفات عالمية إزاء تزايد عزلة روسيا التى تعد مصدرًا رئيسيًا للطاقة والمعادن والمحاصيل، مما يثير مخاوف من نقص طويل الأمد وزيادة حدة التضخم العالمى.