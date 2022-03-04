عاجل- السماء المغلقة.. طلب جديد من أوكرانيا للغرب

جدة - نرمين السيد - وقال فى تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعى، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة إن "منطق هذه الحرب تكديس القذائف والغارات الجوية على الهياكل الأساسية المدنية والمدن الكبيرة والمدنيين".
وأكد أنه ما من شىء قد يوقف التصعيد بشدة إلا "السماء المغلقة"، مضيفا: لقد حان الوقت للشركاء الغربيين لتحمل المسؤولية عن إنهاء الحرب".
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