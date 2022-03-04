أمريكا والنمسا تتعهدان بمواصلة التنسيق لدعم شعب أوكرانيا ومحاسبة روسيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان والأمين العام للشؤون الخارجية النمساوى بيتر لونسكى تيفنتال لمناقشة الحرب الروسية غير المبررة والمتعمدة ضد أوكرانيا.
وأدان الجانبان بشدة، بحسب البيان المشترك بينهما، عملية روسيا العسكرية فى أوكرانيا بوصفها انتهاكا صارخا للقانون الدولى وتخالف مبادئ منظمة التعاون والأمن الأوروبى والتزاماتها.
كما اتفق الدبلوماسيان على دعم قوى للاستقرار فى غرب البلقان والتكامل الأوروبى.
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