نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة وتمويلك الشخصي يصل الي 5000 ريال سعودي في 15 دقيقة فقط 2022 في المقال التالي
الآن وبشكل حصري على موقعنا موقع ثقفني ومن خلال مقالتنا تلك . سوف نعرض على حضراتكم أهم ما تقدمه منصة سلفة الالكترونية لابناء الوطن داخل المملكة العربية السعودية . والتي تقوم المملكة بمنحها جراء أحداث الوباء الذي اضر بالعالم أجمع من خلال وباء كورونا المستجد . والذي أضر باقتصاد العالم ومن ضمنها المملكة العربية السعودية . والذي قد أجبر العديد والعديد من المواطنين السعوديين باللجوء والبقاء في منازلهم . وكذلك غلق كافة اعمالهم الخارجية حفاظا على ارواحهم وارواح اتباعهم من الأسر . وجاءت من المحنة منحة فقامت المملكة العربية السعودية بإطلاق منصة سلفة لسد كافة الاحتياجات الشخصية والسلع الاساسية . وكذلك ما يترتب على مصاريف المنزل والاسر والتي تراكمت مصاريفهم جراء هذا الوباء .
و تتبع منصة سلفة الالكترونية الأحكام الشريعة الإسلامية وتتفق مع كافة أحكامها .فأنه الآن يمكنك لكافة المواطنين السعوديين الحصول على سلفة تصل الي 5000 ريال سعودي في غضون 15 دقيقة بس . كأسرع منصة داخل المملكة العربية السعودية . كل ماعليك فعله هو اتباع الخطوات التي سوف نقوم بعرضها وكذلك كيفية التسجيل والحصول على سلفتك وهي كالاتي .
نتعرف سويا عن شروط الحصول على سلفة من منصة سلفة
- أولا / يجب أن تكون مواطن سعودي حاملا للجنسية السعودية بمعنى أوضح أنه لا يمكن لأي جنسية أخرى داخل المملكة الحصول على تلك السلفة فهي مقدمة لأبناء المملكة العربية السعودية فقط .
- ثانيا /يجب أن يكون عمر المتقدم على الحصول على تلك السلفة من على المنصة أن يتراوح عمره مابين 15 عاما وحتى 60 عاما .
- ثالثا / ومن ثم أيضا يجب أن يكون المتقدم على سلفة من المنصة أن يكون من العاملين بإحدى القطاعات العام والخاص
- رابعا / كذلك يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم على السلفة حد ادني 4000 ريال سعودي .
اعرف كيفية التسجيل على المنصة والحصول على سلفتك
- اولا / قم بالدخول مباشرة على الموقع الرسمي المخصص لمنصة سلفة الالكتروني .
- ثانيا / كل ماعليك فعله هو الضغط على كلمة تسجيل دخول وقم بالضغط عليها .
- رابعا / ومن ثم قم بالنقر على أيقونة طلب تمويل .
- خامسا / يجب أن تقوم بالدخول مبارة بعد ذلك على أيقونة تمويل شخصي والضغط عليها وهذه الايقون التي يمكنك من خلالها طلب السلفة التي يريدها المتقدم على السلفة وكذلك أيضا اختيار عملية سداد تلك السلفة واختيار المدة التي تناسب كل متقدم وايضا هذه ميزة مقدمة منصة سلفة الالكترونية .
- سادسا / وإذا واجهتك أي صعوبات في عملية التسجيل قم بمتابعة حالتك مع خدمة العملاء وتواصل معها وسوف يقومون بالرد عليك اولا باول ويتابعون معك عملية التسجيل على المنصة والحصول على السلفة من من على المنصة .
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