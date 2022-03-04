تقديم الحرس الوطني وما هي شروط التقديم ١٤٤٣ ٬ بدأت عملية التقديم بالحرس الوطني 1443 في المملكة العربية السعودية ، حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني في المملكة عبر موقعها الرسمي عن وجود شواغر للراغبين في التقديم من مختلف الشهادات والمهارات ، كما أعلنت الوزارة. الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للوظائف ، وسوف نتعرف عليك عبر موقع ثقفني على هذه الشروط ، وكيفية التقديم للحرس الوطني.

تقديم الحرس الوطني

أتاحت وزارة الحرس الوطني خدمة التسجيل الإلكتروني لهذه الوظائف من خلال بوابة الحرس الوطني ، أو من خلال كلية الملك خالد ، ولكن يجب أن يكون لدى المتقدم حساب في تطبيق أبشر ، أو على موقع الوصول الوطني الموحد. من الجدير بالذكر أنه سيتم استبعاد البيانات الخاصة التي تحتوي على أخطاء أو معلومات خاطئة.

شروط التقديم في الحرس الوطني



حددت إدارة التجنيد بالحرس الوطني السعودي الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للوظائف ، وتتلخص هذه الشروط على النحو التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأب وأم سعوديان. يجب أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك. أن يكون لائقا طبيا. يجب أن يكون عمرك بين 20 و 30 عامًا. ألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية. أن يكون حاصلاً على المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية للمتقدمين. يجب أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل. لأخذ دورات مهنية. أن لا يقل طوله عن 165 سم وأن يكون طوله متناسباً مع وزنه.

طريقة التقديم في للحرس الوطني

يمكن تقديم إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة الحرس الوطني.

اضغط على “الخدمات الإلكترونية” في الجزء العلوي من الشاشة.

انقر فوق “قبول وتسجيل”.

اختر عنصرًا لتسجيل طلب جديد أو تعديل طلب سابق.

أدخل جميع البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها.

ستتلقى رسالة تفيد بأنك قد تقدمت بنجاح للوظيفة

مزايا وظائف الحرس الوطني السعودي

تتمثل مزايا وظيفة الحرس الوطني في الآتي: