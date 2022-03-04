فى الأونة الاخيرة تميز تطبيق الواتساب بالعديد من المميزات تعرف عليها

نتحدث اليوم عن تطبيق الواتساب ، التي أطلق عام 2009 ، ونشر الكثير من المميزات الرائعة لجميع مستخدميه ، فيعد تطبيق الواتساب من اسهل واسرع التطبيقات التى انتشرت بصفة كبيرة ، كما أنها تعد أسرع وسيلة للتواصل الاجتماعى ، جميع المستخدمين يتواصلون من خلالة عن طريق إقامة المحادثات بينهم الفردية والجماعية وايضا يمكنكم ارسال الصور والفيديوهات ، ومن خلال تطبيق الواتساب يمكنك أيضا رفع الحالات الخاصة بك ، فالعديد من المستخدمين يمكنهم إرسال أو استقبال رسائل ، ففى حالة عدم الرد على رسائل لم تريدها يمكنك تجاهل الرسائل ، فوفر تطبيق الواتساب خدمة الرد التلقائي التى من خلالة يمكنك الرد بشكل تلقائي على الرسائل دون ما تحتاج الى الدخول فى التطبيق ومشاهدة الرسائل ، فقدم لنا تطبيق الواتساب الكثير من المميزات التى لاتعد ولا تحصى والتى سوف نعرضها لسيادتكم من خلال موقعنا موقع ثقفنى .

من أهم مميزات الواتساب طريقة تحديث الواتساب لآخر نسخة

اولا : قم بالدخول الى متجر جوجل بلاى .

ثانيا : من خلال محرك البحث جوجل بلاى قم بكتابة كلمة واتساب .

ثالثا : قم بالنقر على كلمة تطبيق الواتساب .

رابعا : قم بالضغط على كلمة تحديث التطبيق .

خامسا : قم بالانتظار وسوف ترى احددث المميزات الخاصة بالواتساب الجديدة .

تعرف على خاصية إيقاف مؤشرات قراءة الرسائل

من خلال هذة الخاصية يمكن للمستخدم أن يشاهد الرسائل الخاصة بة دون علم صاحبها ، ويمكن أيضا القيام بالغاء الخاصية باتباع الخطوات الاتية :

اولا : عليك القيام بالدخول إلى تطبيق الواتساب .

ثانيا : عليك القيام بالنقر على الثلاث نقاط المتواجدة اعلى الشاشة .

ثالثا : قم بالضغط على أيقونة الإعدادات ثم قم باختيار الحساب .

رابعا : عليك الضغط على اختيار الخصوصية .

خامسا : انزل بالسهم الى الأسفل ثم قم باختيار الغاء خاصية مؤشرات قراءة الرسائل .

عند اتباع جميع الخطوات الاتية عليك مشاهدة جميع حالات جهات الاتصال الخاصة بالواتساب دون معرفة صاحبها ، وعند إتمام المشاهدة سوف تختفي العلامة الزرقاء .

فى النهاية عرضنا على جميع متابعينا الكرام من خلال موقعنا موقع ثقفنى اهم المميزات التى يتمتع بها تطبيق الواتساب ووضحنا ايضا اليكم خاصية ايقاف مؤشرات قراءة الرسائل ونتمنى من الله ان نكون افادنكم .