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عمر شويل - جدة ما هو سعر المتر في تعويضات جدة 2022 ٬ عملت شئون البلديات الريفية على إعادة تأهيل وبناء العشوائيات في مدن المملكة العربية السعودية ، حيث قررت دفع تعويضات مادية للأسر المتضررة بناءً على حساب المتر المربع في تلك المنطقة. نعرض السعر الذي تم تحديده لتعويض المتضررين في جدة.

تعويضات جدة ٢٠٢٢

تحتوي مدينة جدة على العديد من الأحياء السكنية المكتظة بعضها فوق بعض ، والتي يعاني فيها فئة كبيرة من الفقراء في تلك المناطق الذين يعانون من تدهور البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية ، بالإضافة إلى الخطر الذي يتعرضون له نتيجة ذلك. من إقامتهم في مناطق معزولة عن المدينة. الأحياء العشوائية في جدة تعيد الحياة إلى هذه المناطق من خلال تعزيز البنية التحتية وإعادة هيكلة وبناء هذه المساكن ، مع الحفاظ على حق الأهالي في تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.

ما هو سعر المتر في تعويضات جدة

ولم يتحدد سعر التعويض في جدة بعد. أعلنت أمانة محافظة جدة عن بدء قبول طلبات المواطنين بالتعويضات ، بحيث يتم استلام الطلبات اعتبارًا من يوم الأحد 30 يناير 2022 م ، حيث لم تحدد الحكومة السعودية قيمة التعويض باستثناء من يملك سند ملكية قانونيًا. الحصول على تعويض عن الأرض والهدم. أما المواطن الذي لا يحمل وثيقة قانونية على الأرض ، فلن يحصل إلا على تعويض عن الهدم.

تعويضات في عشوائيات جدة

باشرت الأمانة بمحافظة جدة أعمال الإزالة لبعض مناطق جدة ، حيث طالبت المواطنين المتضررين بتقديم طلبات تعويض للأمانة ، إما من خلال موقعها الإلكتروني أو من خلال مقرها ، وبناءً عليه يجب تقديم المستندات التالية من أجل الحصول على تعويض ، وهي كالتالي:

سند ملكية العقار أو إحضار صورة منه.

أحضر بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بك.

صورة واضحة للمبنى إن وجدت.

نسخة من فاتورة الكهرباء.

تحديد إحداثيات الموقع.

تحديد رقم ومساحة المبنى.

أرسل الطلب من قبل صاحب المنزل شخصيًا.

أضف رقم الاتصال لطلب التعويض.

صورة جوية للموقع.

ما هي الأحياء العشوائية في جدة

حددت أمانة جدة قائمة بالأحياء العشوائية في محافظة جدة ، حيث تم الإعلان عن إزالة هذه الأحياء وفق خطة زمنية يتم تنفيذها في الوقت الحالي. يهدف المشروع إلى تنظيم ومعالجة العشوائيات في مدينة جدة