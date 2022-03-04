عاجل- زابوريجيا النووية و635 دبابة.. بيان جديد من وزارة الدفاع الروسية

جدة - نرمين السيد - وأضافت نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أن الطرف الأوكرانى هو المسؤول عن إضرام النيران فى محطة زابوريجيا النووية، محملة أوكرانيا مسؤولية الحريق الذى نشب قرب المحطة النووية.

وأوضحت أن الحرس الوطنى الأوكرانى غادر محطة زابوريجيا قبل وصول القوات الروسية، مشيرة أن القوات الروسية دمرت 1812 هدفا عسكريا لأوكرانيا بالإضافة إلى 62 طائرة و635 دبابة و67 عربة مصفحة منذ بدء العملية العسكرية.