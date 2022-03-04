الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا تسريب إشعاعى فى زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - ونفى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى مؤتمر صحفى، وجود أى تسرب إشعاعى من محطة زابوريجيا النووية فى أوكرانيا، كما تناولت بعض الوسائل الإعلامية.
وأوضح أن أجهزة مراقبة الإشعاع فى زابوريجيا تعمل بشكل كامل، مؤكدًا أنه يجب تجنب التصعيد بالقرب من المنشآت النووية فى أوكرانيا.
وأشار مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن وحدة واحدة فقط من محطة زابوريجيا تعمل بطاقة 60% من إجمالى طاقتها، موضحاأنه يجب ألا تمنع الحرب صيانة أنظمة الأمن فى المحطات النووية الأوكرانية.
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