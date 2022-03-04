روسيا تتهم الأوكرانيين بإضرام النيران فى محطة زابوريجيا النووية

جدة - نرمين السيد - اتهمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، الطرف الأوكرانى بالمسؤولية عن إضرام النيران فى محطة زابوريجيا النووية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية منذ قليل.





وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن الحرس الوطنى الأوكرانى غادر محطة زابوريجيا قبل وصول القوات الروسية، مشيرة أن القوات الروسية دمرت 1812 هدفا عسكريا لأوكرانيا بالإضافة إلى 62 طائرة و635 دبابة و67 عربة مصفحة منذ بدء العملية العسكرية.

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