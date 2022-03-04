كيفية الاستعلام عن جاهزية جواز السفر المصري في الكويت 2022 – 1443

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عمر شويل - جدة جاهزية جواز السفر المصري في الكويت قدمت السفارة المصرية خدمة الاستعلام عن جاهزية جواز السفر المصري في دولة الكويت، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية التي تمكن من إجراء المعاملات عبر المنصة الإلكترونية للسفارة المصرية. تقدم السفارة المصرية خدمات عديدة لسكانها منها الحصول على تأشيرة دخول إلى جمهورية مصر العربية وخدمات أخرى، وسنتعرف على كيفية الاستفسار عن جاهزية جواز السفر المصري في الكويت من خلال صفات هذا المقال.

الاستعلام عن جاهزية جواز السفر المصري في الكويت

حرصت السفارة المصرية في دولة الكويت على تزويد المواطنين المصريين بمجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية الهامة. فيما يلي بعض الخدمات الإلكترونية التي تقدمها السفارة المصرية في الكويت لمواطنيها المصريين:

الاستعلام عن جاهزية الشريحة والموازية.

استفسر عن جاهزية الجواز.

المستندات المتعلقة بالشهادة الإدارية.

وثائق من الوكالة.

خدمة تجديد بطاقات الهوية الوطنية.

مطلوب تحديد مواعيد لزيارة السفارة والحصول على الخدمات.

الرسائل النصية هي خدمة جديدة تقدمها السفارة المصرية في الكويت، ويمكن للمشتركين استخدامها لتتبع تفاعلات المقيمين مع السفارة عبر الرسائل القصيرة.

كيفية الاستعلام عن جاهزية جواز السفر المصري

يجب على مواطني دولة الكويت والمقيمين فيها الذين يرغبون في الاستفسار عن جواز السفر المصري بالسفارة المصرية، أو كما يشير بعض الأشخاص إلى القنصلية المصرية، اتخاذ الخطوات التالية:

من خلال هذا الرابط “ من هنا ” يمكنك الوصول إلى الموقع الرسمي للسفارة المصرية.

” يمكنك الوصول إلى الموقع الرسمي للسفارة المصرية. حدد خدمة الاستعلام عن جاهزية جواز السفر من القائمة.

في الحقل المخصص لذلك الأمر، أدخل رقم الإيصال.

انقر فوق إرسال بعد إدخال رمز التأكيد المرئي.

اسمح بوقت كافٍ لعرض البيانات ذات الصلة.

كيفية التحقق من حالة جواز السفر باستخدام رقم الإيصال

للاستعلام عن جواز السفر باستخدام رقم الإيصال ومعرفة كيفية الوصول إلى موقع السفارة المصرية في الكويت، بالإضافة إلى بعض الخدمات الأخرى، يجب عليك إكمال الخطوات التالية المسموح بها:

سينقلك هذا الرابط “من هنا” إلى موقع السفارة المصرية في دولة الكويت.

للبدء، انتقل إلى علامة التبويب (الخدمات الإلكترونية).

اختر الخدمة (الاستعلام عن جاهزية جواز السفر).

سيتم توجيهك إلى الصفحة المحددة حيث يجب عليك إدخال رقم الإيصال لإكمال الاستعلام بشكل صحيح.

في الحقل المخصص لهذا الأمر، أدخل رقم الإيصال المكون من ثمانية أرقام.

في المساحة المتوفرة، أدخل رمز التأكيد المرئي.

لإرسال بريد إلكتروني، انقر فوق حقل “إرسال”.

سيعرض النظام نتيجة الاستعلام عن جواز السفر ويوضح ما إذا كان قد تمت معالجته أم لا.

كيفية تجديد جواز السفر المصري في الكويت

يجوز للمواطنين المصريين المقيمين في الكويت تجديد جوازات سفرهم في القنصلية المصرية في الكويت. لتحديد موعد لذلك، يرجى اتباع الخطوات التالية: