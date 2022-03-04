50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - أدى نحو 50 ألف مصل صلاة اليوم الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة رغم تشديد قوات الاحتلال الإسرائيلى إجراءاتها العسكرية، وأعاقتها وصول المصلين إلى المسجد.





وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال منعت الكثير من المترددين على المسجد من دخوله ودققت فى بطاقاتهم الشخصية، ونصبت الحواجز عند مدخل باب الأسباط شرق البلدة القديمة.

وتوافد المصلون من محافظات الضفة الغربية المحتلة وداخل إسرائيل، والبلدات المحيطة بالقدس المحتلة، إلى المسجد الأقصى.

وكان الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الفجر فى رحاب المسجد الأقصى، تلبية لنداء أطلقته مؤسسات مقدسية بهدف تكثيف الوجود الفلسطينى فى المسجد والالتفاف حوله، ردا على انتهاكات الاحتلال والاقتحامات التى ينفذها مستوطنون لباحات قبلة المسلمين الأولى.

وفى سياق متصل، أدى المئات من المقدسيين والمتضامنين معهم من الداخل صلاة الجمعة، على أراضى بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

وجاءت الدعوات لإقامة الصلاة على أراضى جبل المكبر، رفضا لسياسة هدم المنازل والتهجير القسرى التى يتبعها الاحتلال تجاه البلدة والقرى المحيطة بها.

وأكد المصلون تشبثهم بأراضيهم وعقاراتهم فى وجه الهجمة الاحتلالية الشرسة التى يواجهونها، فى محاولة لاقتلاعهم من أرضهم.