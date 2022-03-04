عاجل- الأهداف ستتحقق.. بوتين يحذر من التصعيد

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، دول الجوار الروسى لعدم تصعيد العلاقات أو إساءتها مع بلاده، مؤكدًا أن روسيا ترد فقط على الإجراءات السلبية للدول الأخرى بحقها.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، شدد الرئيس الروسى على أن روسيا ستواصل عملية التطوير، وستعمل على تعزيز البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية فى جميع أنحاء البلاد، بالرغم من الصعوبات التى تواجهها. كما حث بوتين الدول المجاورة على عدم تصعيد العلاقات مع بلاده، مؤكدًا أن روسيا ترد فقط على الخطوات السلبية التى يجرى اتخاذها ضدها، ومؤكدًا أن موسكو ستفى بجميع التزاماتها الاقتصادية تجاه الدول الشريكة الأجنبية. وتعقيبًا على خروج عدد من الشركات الأجنبية من روسيا، قال الرئيس الروسى إن رفض الشركاء الأجانب للمشاريع المشتركة مع روسيا يسبب بعض الضرر، لكن الأهداف التى تم وضعها سيتم بلوغها. وأصدر الرئيس بوتين تعليمات للحكومة الروسية لتعزيز تنمية مشروعات بيلاروس فى بحر البلطيق، فى إشارة إلى مشروع بناء ميناء لتصدير المنتجات البيلاروسية.

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