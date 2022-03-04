عاجل- جلسة مباحثات بين بايدن وبوتين.. الكرملين يحسم الجدل

وقال بيسكوف فى تصريحات اليوم الجمعة: "هناك الكثير ممن يدعمون تصرفات روسيا فى أوكرانيا، وهناك من يسيء الفهم، ولكن علينا الآن أن نكون معا ونتحد حول الرئيس بوتين".
وفيما يتعلق بالمفاوضات بين كييف وموسكو فى بيلاروسيا، دعا بيسكوف إلى ضرورة إجراء هذه المحادثات بصمت وعدم الجهر بما يتم فى هذه المفاوضات.
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