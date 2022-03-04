عاجل- ارتفاعات منخفضة.. مروحيات روسية فى العمق الأوكرانى «فيديو»

جدة - نرمين السيد -
وحسبما رصدت كاميرات شبكة "روسيا اليوم"، اليوم، رافقت مروحية "مى - 8"، و"مى - 24"، القوات المسلحة الروسية خلال تنفيذ مهماتها بين الحدود الروسية والأوكرانية، وصولاً إلى العمق الأوكرانى.
وقال أحد قادة المروحيات الروسية، إنهم يطيرون على الارتفاعات القصوى نظرًا للتأثير النارى المحتمل فى أى لحظة، لافتًا إلى احتمالات أن يكون الطيران على ارتفاعات منخفضة لتأمين القوات على الحدود فى ظل الأحوال الجوية الصعبة.
وأكد الطيارون الروس، أن عمليات تأمين وحماية سكان الدونباس مستمرة، وعلى كافة المحاور، وأن القتال مستمر دون هوادة ضد التشكيلات القومية المتطرفة فى أوكرانيا.
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