روسيا تقترب من مكتب زيلنيسكى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تسارعت التطورات العسكرية على الأراضى الأوكرانية خلال الساعات الماضية، حيث تمكنت القوات الروسية من السيطرة الكاملة على مدينة خيرسون الاستراتيجية، بعدما دخلت إلى المدينة من الجهة الجنوبية عبر شبه جزيرة القرم.





وأعلن عمدة خيرسون أن القوات الروسية اتجهت إلى مايكوليف، كما أصبحت مدينة ماريوبل القريبة من دونيتسك هدفًا للضربات الروسية، وهى المدينة التى ستكون سبيلاً للربط بين قوات روسيا فى الشرق وجنوب غرب القرم، وهو ما سيؤدى بدوره للسيطرة الكاملة على بحر أزوف. وطالب وزير الخارجية الأوكرانى بحظر جوى فوق أوكرانيا لمواجهة السيطرة الروسية فوق سماء أوكرانيا، فيما استهدفت روسيا رتلاً عسكريًا أوكرانيًا فى فولنوفوخاف بإقليم دونيتسك، ونشرت السلطات الروسية مقاطع فيديو وصور لتدمير الرتل العسكرى الأوكرانى. ومنعت القوات الروسية وصول القوات الأوكرانية إلى بحر آزوف، فى حين وقع انفجار كبير فى خاركيف، وزاد الروس الحصار على كييف، وسيطرت روسيا على منطقة غوستوميل ومطار أنتونوف، القريب من المكتب الرئاسى الأوكرانى. فيما تتمركز القوات الروسية على بعد 25 كيلومترًا من المكتب الرئاسى الأوكرانى، إضافة إلى وقوع انفجار قرب القصر الرئاسى لمحطة القطارات المركزية فى كييف.

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