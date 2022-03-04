عاجل- الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر تحذيرا مهما

جدة - نرمين السيد - وقال جروسى فى تصريحات له اليوم الجمعة إنه تحدث مع رئيس الوزراء الأوكرانى دنيس شميهال وكذلك المنظم والمشغل النووى الوطنى فى البلاد حول تطورات الوضع الخطير. وطالب المدير العام بوقف استخدام القوة وحذر من خطورة شديدة فى حالة إصابة أى من المفاعلات النووية. وكانت الهيئة التنظيمية الأوكرانية قد أكدت إن حريقا فى الموقع لم يؤثر على المعدات "الأساسية" وأن العاملين بالمحطة يتخذون إجراءات تخفيفية، موضحة أنه لم ترد تقارير عن أى تغير فى مستويات الإشعاع بالمحطة.

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