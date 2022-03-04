HERE رابط فحص نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع المحافظات العراقية برقم لامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط فحص نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع المحافظات العراقية برقم لامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث قد تم الإعلان عن تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حفاظاً على أمن وصحة ابنائنا طلاب وطالبات العراق فى ظل ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد، عليه نستعرض ونوافيكم الان عبر الفقرة التالية طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

رابط فحص نتائج القبول الموازي 2021/202

نتائج القبول الموازي بالعراق واحدة من النتائج التي تزايدت حولها مؤشرات البحث على جوجل، حيث قد تم الإعلان عن تم تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لنشر نتائج القبول الموازي حيث قد تم الإعلان مؤخرا ُ معدلات القبول الموازي وشروط القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية، حيث بشكل مؤخر قد تم تسهيل إمكانية الاستعلام والحصول على تلك النتائج على مستوى جميع المحافظات العراقية، لذا من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز وعبر الفقرة التالية من هذا المقال سنتابع ونستعرض الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز بامكانكم الان اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على نحو الكتروني جاء بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج على الفور

النقر على ايقونة عرض الدرجات على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي

فيما يتعلق بكليات المجموعة الطبية يجب ألا يقل معدل الطالب عن 3 درجات من الحد الأدنى.

يجب أن يحصل الطالب على مجموع ومعدل لا يقل عن 4 درجات من الحد الأدنى، وذلك بالنسبة للكليات الهندسية.

بالنسبة لكليات العلوم يجب ألا يقل المعدل عن 5 درجات من الحد الأدنى.

باقي الكليات، حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات من الحد الأدنى حتى يتم القبول في الجامعات العراقية.

مصاريف الجامعات العراقية