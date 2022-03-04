عاجل- تعليق صادم من ألمانيا على عدم قبول أوكرانيا وجورجيا فى الناتو

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم الجمعة، أن عدم قبول أوكرانيا وجورجيا فى حلف شمال الأطلسى "الناتو" كان خطوة صحيحة، مؤكدًا أن هذه المسألة لم تكن وليست مطروحة على جدول أعمال الحلف.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال المستشار الألمانى فى تصريحات صحفية، إن مسألة انضمام جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى مسألة لا يمكن الحديث عنها الآن، قبل تهدئة الوضع فى أوكرانيا.

وكانت دول حلف شمال الأطلسى أكدت فى قمة بوخارست عام 2008، أن جورجيا وأوكرانيا لهما حق العضوية فى المنظمة، لكنهم أجلوا البت فى القضية إلى أجل غير مسمى.

كما أيد قادة الناتو فى قمة فى بروكسل التى عقدت فى يونيو العام الماضى، حق البلدين فى الانضمام إلى التكتل العسكرى، مؤكدين أن ذلك مرتبط بإجراء إصلاحات، وقد يستغرق ذلك وقتا طويلاً.

وترفض روسيا تمامًا انضمام أوكرانيا للناتو، معتبرة أن هذه الخطوى ستكون بمثابة تهديد لأمنها، ودعت حلف شمال الأطلسى إلى عدم التوسع شرقا باتجاه حدودها.