المستشار الألمانى يدعو بوتين لوقف العملية العسكرية فى أوكرانيا

وقال المجلس فى بيان، إن شولتس دعا خلال المكالمة إلى "وقف العملية فى أوكرانيا على الفور، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى ساحات القتال".
من جهته، أبلغ الرئيس الروسى شولتس بـ"خطط عقد جولة ثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية فى نهاية الأسبوع".
وأضاف البيان أن شولتس وبوتين اتفقا على إجراء محادثات جديدة بشأن أوكرانيا قريبا.
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