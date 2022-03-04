بوتين يؤكد استعداده للحوار شريطة تلبية أوكرانيا المطالب الروسية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أوضح بوتين، خلال اتصال هاتفى مع المستشار الألمانى اولاف شولتس، اليوم الجمعة، أنه أخبر المستشار الألمانى أنه منفتح على الحوار مع أوكرانيا.

فيما أبلغ المستشار الألمانى، بوتين قلقه من تقارير عن قصف يستهدف المدنيين فى أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى 28 فبراير الماضى، إن التسوية حول أوكرانيا ممكنة إذا تم وضع المصالح الروسية الأمنية فى الاعتبار.

وأكد بوتين - وفقا لبيان للكرملين- أن موسكو تشترط الاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم ونزع السلاح من أوكرانيا وضمان وضعها المحايد، للوصول إلى التسوية فى أوكرانيا.

وأوضح بيان الكرملين إلى أنه تمت الإشارة، خلال الاتصال، إلى أن الجانب الروسى منفتح على المفاوضات مع ممثلى أوكرانيا، ويعول على أن تؤدى إلى النتائج المرجوة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بخصوص جميع جوانب الوضع فى أوكرانيا.

وكانت المباحثات بين وفدى روسيا الاتحادية وأوكرانيا قد انطلقت، فى وقت سابق اليوم، فى مقاطعة "جوميل" ببيلاروسيا، رغم تواصل العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.. ورفض المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف التعليق على آفاق المحادثات الروسية الأوكرانية، بما فى ذلك قائمة المطالب، وحث الجميع على السماح للمفاوضين بالعمل بهدوء.