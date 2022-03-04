نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حجز موعد لزيارة السجناء بالإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة الداخلية الإماراتية خدمة إلكترونية لكل الأسر التي لديها أحد في السجون السعودي من أجل التمكن من القيام بزيارة إلي الشخص الذي يعرفونه, ويستطيع أهل أو المحامي الخاص بالمسجون في السجون السعودية أن يقوم بتحديد موعد وحجز معاد لزيارة المسجون هذا عن طريق الخدمة الإلكترونية لوزارة الداخلية الإماراتية والتي كان مسماها علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الإماراتية بخدمة تنظيم الزيارات بأنواعها لذوي النزلاء والمحامين و السفارات, وتقدم وزارة الداخلية الإماراتية مجموعة متميزة من الخدمات الإلكترونية علي موقعها الرسمي ليستفاد بها الألف وملايين الأشخاص المتواجدين بدولة الإمارات العربية المتحدة, ولكي تستفاد من الخدمات الإلكترونية هذه لابد من القيام بالدخول علي موقع وزارة الداخلية الإماراتية.

موقع وزارة الداخلية الإماراتية

عند رغبة الأشخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من الخدمات الإلكترونية العديدة التي يقدمها الموقع يجب أن يقوم بالدخول علي رابط خدمات وزارة الداخلية الإماراتية, ويمكن الدخول علي خدمات موقع وزارة الداخلية الإماراتية عبر الضغط علي هذا الرابط.

خطوات حجز زيارة إلي السجناء في الإمارات عبر موقع وزارة الداخلية الإماراتية

هناك خطوات إلكترونية يمكن عبرها حجز موعد لزيارة سجناء السجون السعودية, حيث سهلت وزارة الداخلية الإماراتية الآن إنجاز بعض الخدمات التي كانت تأخذ من الوقت والجهد الكثير وذلك عبر تحويل العديد من الخدمات التقليدية إلي خدمات إلكترونية يمكن الاستفادة منها عبر الدخول علي الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.